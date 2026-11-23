Nvidia-Chef Jensen Huang und US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Photoshot)

Vances Aufgabe sei es gewesen, dass das Gremium Huang wieder auf seinen Posten zurückholt. Trump selbst teilte mit, der Nvidia-Vorstand habe die richtige Entscheidung getroffen. Dem Sender CNBC sagte er, ohne ihn sei der Schritt vermutlich nicht passiert. Auf die Frage, wieso sich ein US-Präsident in Geschäfte eines Unternehmens einmischen müsse, sagte er: "Ich mache das für das Land."

Verwaltungsrat lehnte Rückkehr zuvor ab

Nvidia hatte zuvor erklärt, ⁠Huang sei mit sofortiger Wirkung ⁠wieder ⁠Konzernchef. Man sehe darin nach Rücksprache mit US-Regierungsbeamten kein Risiko für die nationale Sicherheit, hieß es. Huang selbst dankte dem Verwaltungsrat für sein Vertrauen. Er könne es nicht abwarten, wieder an die Arbeit zu gehen, sagte er. Zuletzt hatte der Verwaltungsrat eine Rückkehr des Unternehmens-Mitbegründers noch abgelehnt. Huang hatte eine Affäre mit einer Frau eingeräumt, die im Verdacht steht, eine chinesische Spionin zu sein. Nach wachsendem Druck war er zurückgetreten.

Nvidia ist weltweit der marktbeherrschende Anbieter von KI-Prozessoren. Nach der Ankündigung schoss der Aktienkurs des Chipherstellers um mehr als 30 Prozentpunkte nach oben. Damit konnte Nvidia seinen Börsenwert um etwa 970 Milliarden US-Dollar steigern.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.