US-Präsident Trump und Thailands Ministerpräsident Charnvirakul haben eine Erklärung zur Ausweitung der Handelsbeziehungen ihrer Länder unterzeichnet. (picture alliance / AP Photo / Mark Schiefelbein / Mark Schiefelbein)

Thailand werde alle Zölle auf US-Exporte abschaffen, sagte Trump am Rande des

Gipfeltreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der philippinischen Hauptstadt Manila. Thailands Regierungschef zeigte sich überzeugt, dass eine endgültige Vereinbarung bald unterzeichnet werden könne. Im Juli hatte die US-Regierung Zölle in Höhe von 12,5 Prozent auf Importe aus Thailand verhängt.

Zuvor hatte Trump in Manila Gespräche mit den Regierungschefs von Indien, Japan und Australien unter anderem zu Sicherheitsfragen geführt. Für Donnerstag ist ein Treffen in China mit Partei und Staatschef Xi und dem russischen Präsidenten Putin geplant.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.