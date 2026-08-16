US-Präsident Donald Trump (AP Photo / Alex Brandon)

Er habe das Pentagon entsprechend angewiesen, schrieb Trump in sozialen Medien. Es sei zwar zu spät, die Übungen vollständig abzusagen, er sei jedoch nicht glücklich darüber, dass die USA einer Teilnahme zugestimmt hätten.

In dem Beitrag erwähnte Trump die Weigerung Südkoreas, sich an Maßnahmen gegen den Iran zu beteiligen und verwies auf seine Beziehungen zum nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un, die er als sehr gut bezeichnete.

Die jährlichen gemeinsamen Militärübungen der Vereinigten Staaten und Südkoreas sollen heute beginnen und bis zum 27. August dauern.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.