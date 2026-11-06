Neue Sanktionen gegen Kuba: US-Außenminister Rubio. (picture alliance / Sipa USA / Graeme Sloan)

Sie zielen vor allem auf die kubanische Wirtschaft. Wie US-Außenminister Rubio in Washington bekanntgab, werden umfangreiche Straßmaßnahmen verhängt, die die Sektoren Elektronik, Schifffahrt und Technologie treffen sollen. Außerdem gibt es Sanktionen gegen ausländische Personen und Unternehmen, darunter ⁠Lieferanten von Rohöl nach Kuba und chinesische Zulieferer der kubanischen Streitkräfte.

Die US-Regierung begründet ihre Maßnahmen unter anderem mit den Repressionen des kubanischen Regimes gegen die Bevölkerung. Außerdem wirft sie dem Land vor, als Aufmarschgebiet etwa für Russland oder China zu dienen, um die USA auszuspionieren. Die Vereinten Nationen verurteilen die Sanktionen und argumentieren, dass sie nicht die kubanische Elite träfen, sondern die Bevölkerung. In Kuba mangelt es an vielen wichtigen Gütern wie Kraftstoffen oder medizinischen Produkten.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.