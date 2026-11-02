Das Weiße Haus in Washington (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Guerin Charles / ABACA)

Sie will per Eilantrag erreichen, dass rund 20.000 Stimmzettel aussortiert werden. Diese könnten nach Darstellung der Regierung in Washington von Wählern stammen, deren Staatsbürgerschaft nicht ausreichend nachgewiesen worden sei. Die kalifornischen Behörden widersprechen dieser Einschätzung. Sie gehen davon aus, dass es sich um US-Staatsangehörige handelt.

Vor der Anrufung des Obersten Gerichts war die Regierung in Washington mit demselben Ziel vor einem Bundesgericht gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.