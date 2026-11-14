Apec-Gipfel

Ein zeitnahes Treffen von Xi (l.), Trump (r.) und Putin ist möglich. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / BONNIE CASH)

Das Gespräch soll am kommenden Donnerstag am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec im chinesischen Shenzhen stattfinden. Laut US-Regierungsvertretern sind der nukleare Abrüstung und der Iran-Krieg als Themen angedacht. Um den Ukraine-Krieg soll es hingegen nicht gehen. Auch ein bilaterales Treffen zwischen Trump und Putin werde nicht stattfinden.

Aus Moskau und Peking hieß es bislang nur, dass es Vorbereitungen für die Dreierrunde gebe. Ein Zustandekommen wurde noch nicht offiziell bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.