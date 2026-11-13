Spionageaffäre

Nvidia-Chef Jensen Huang verlässt das Unternehmen. (picture alliance/dpa | Soeren Stache)

Der Ausschussvorsitzende Scott schrieb auf der Plattform X, jüngste ⁠Berichte weckten ernsthafte Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit und des Schutzes sensibler US-Technologie. Aussagen soll zudem US-Handelsminister Lutnick. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Nvidia-Exporte nach China nicht ausreichend ⁠überwacht ⁠⁠zu haben.

Auch das Repräsentantenhaus bemüht sich ⁠um eine Aussage Huangs. Dieser war gestern als Chef des Chipherstellers Nvidia zurückgetreten, nachdem eine außereheliche Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin bekanntgeworden war. Außerdem soll er laut einem Medienbericht eine weitere Affäre mit einer ihm direkt unterstellten Managerin gehabt haben.

Nvidia-Chips sind wichtig für die Entwicklung der KI-Technologie. Der Konzern ist mit einem Marktwert von rund vier Billionen Dollar eines der wertvollsten Unternehmen weltweit.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.