Die britische Polizei hat einen mutmaßlichen Spion festgenommen. (Anna Ross / dpa / Anna Ross)

Die für Terrorismusbekämpfung zuständige Einheit teilte mit, der 41-Jährige sei in der Nähe der südenglischen Stadt Gloucester festgenommen worden. Ihm werde die Unterstützung eines ausländischen Geheimdienstes und die Beschaffung oder Weitergabe geschützter Informationen vorgeworfen. Laut der Polizei führte die Zusammenarbeit von britischen und US-Behörden zu der Festnahme des Mannes.

Der Direktor der US-Bundespolizei FBI, Patel, sagte, man zeige keinerlei Nachsicht gegenüber Personen, deren Handlungen die nationale Sicherheit der USA sowie die ihrer Partner gefährdeten.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.