Zeitumstellung

US-Studie: Mehr Unfälle auf dem Schulweg bei ewiger Sommerzeit

Eine Studie aus den USA warnt davor, die Sommerzeit dauerhaft beizubehalten. Dadurch könne sich die Zahl der Unfälle von Schulkindern deutlich erhöhen. In den USA soll die Zeitumstellung abgeschafft werden, und zwar so, dass die Sommerzeit bleibt. 19 Bundestaaten haben ein Gesetz dazu schon genehmigt.