Zeitumstellung

Eine Studie der University of Washington in der Fachzeitschrift Current Biology hat untersucht, was das für Schulkinder bedeuten würde. Wenn die Uhren im Herbst nicht wieder zurückgestellt werden, dann ist es morgens länger dunkel. Laut der Studie gäbe es dadurch allein im Bundesstaat Washington fast 35 Millionen mehr Schulfahrten oder Schulwege im Dunkeln als jetzt. Hochgerechnet auf alle Schüler landesweit kämen mindestens zwei Milliarden dunkle Schulwege hinzu. Laut den Forschenden zeigen Daten zu Verkehrsunfällen in den USA, dass es im Dunklen etwa doppelt so wahrscheinlich ist, dass ein tödlicher Unfall passiert.
Dazu kommt laut einem der Autoren noch ein Gesundheitsaspekt, nämlich dass Kinder ohne wohltuendes Tageslicht zur Schule müssten.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.