US-Unterhändler Kushner und Ägyptens Präsident al-Sisi (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Egyptian President Office apaim)

Er traf sich mit Präsident al-Sisi, Außenminister Abdel-Atti und Geheimdienstchef Raschad. Kushner sprach laut Informationen aus Regierungskreisen zudem mit dem Chef der Terrororganisation Hamas, al-Haja. An dem Treffen nahmen auch Vertreter der Vermittlerstaaten Ägypten, Katar und Türkei teil, wie es hieß. In Israel sind morgen Gespräche zwischen Ministerpräsident Netanjahu und US-Gesandten geplant.

Hintergrund ist der Friedensplan von US-Präsident Trump für eine Nachkriegsordnung in Gaza. Israel lehnt diesen ab. Mehrere arabische und muslimische Staaten kritisierten die israelische Haltung und warnten vor Rückschritten bei den Friedensbemühungen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.