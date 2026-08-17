US-Unterhändler Kushner trifft Ägyptens Präsidenten al-Sisi zu Gesprächen über die Zukunft des Gazastreifens. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Egyptian President Office apaim)

Er traf sich mit Präsident Sisi, Außenminister Abdel-Atti und Geheimdienstchef Raschad. Kushner sprach laut Informationen aus Regierungskreisen zudem mit dem Chef der Terrororganisation Hamas, al-Haja. An dem Treffen nahmen auch Vertreter der Vermittlerstaaten Ägypten, Katar und Türkei teil. Das Weiße Haus äußerte sich nicht zu den Gesprächen. Die Hamas nannte als Voraussetzung für ihre Unterstützung des amerikanische Friedensplans vor allem den Rückzug der israelischen Armee aus Teilen des Gaza-Streifens bis zu einer festgelegten Linie. Israel lehnt das jedoch ab, solange die militanten Islamisten nicht vollständig entwaffnet sind.

Für heute sind in Israel Gespräche zwischen Kushner und Ministerpräsident Netanjahu geplant.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.