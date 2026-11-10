In Abu Dhabi finden in dieser Woche neue Gespräche für ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges statt. (IMAGO I Addictive Stock)

Bei den morgen beginnenden Gesprächen gehe es darum, gemeinsame Grundlagen dafür zu definieren, wie der Konflikt beendet und ein erneutes Aufflammen verhindert werden kann, schrieb der Schwiegersohn von US-Präsident Trump auf der Online-Plattform X. Kushner und der US-Sondergesandte Witkoff wollen in Abu Dhabi zwischen den Delegationen aus Russland und der Ukraine vermitteln. Laut Kushner sind im Vorfeld auch Gespräche mit Vertretern der Nato und der EU geplant. Zuvor hatte eine Sprecherin der Europäischen Kommission in Brüssel bestätigt, dass die Europäische Union an den Verhandlungen teilnehmen wird. In welcher Form dies stattfinden soll blieb zunächst jedoch unklar.

In Moskau erklärte Kremlsprecher Peskow, er gehe davon aus, dass die Gespräche wie geplant in einem Dreierformat unter US-Vermittlung stattfänden und die EU nicht mit am Tisch sitze.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.