Die Krim-Brücke ist nach einem Angriff teilweise eingestürzt. (- / AP / dpa / -)

Der amerikanische Staatssekretär Colby sagte bei einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel, ukrainische Angriffe weit hinter den Frontlinien, die darauf abzielten, der russischen Bevölkerung Leid zuzufügen, trügen nicht zu einem Ende des Kriegs bei. Vielmehr steige dadurch die Bereitschaft des Kreml zur Eskalation.

Bundesverteidigungsminister Pistorius wies die Kritik zurück, ohne Colby namentlich zu erwähnen. Er sagte, es sei "ziemlich dumm", legitime Angriffe zur Zerstörung militärischer Ziele in Russland zu kritisieren. Man solle eher über die täglichen und nächtlichen "terroristischen Angriffe" auf die zivile Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung in der Ukraine sprechen. Ähnlich hatten sich zuvor bereits NATO-Generalsekretär Rutte und der britische Verteidigungsminister Streeting geäußert. Die von Russland erbaute Brücke war in der Nacht durch ukrainische Drohnen und Raketen teilweise zerstört worden.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.