US-Zentralbank lässt den Leitzins unverändert. (IMAGO / Anadolu Agency / Celal Güneş)

‌Damit bleibt der geld- und wirtschaftspolitisch bedeutsame Satz in der ⁠Spanne von 3,75 bis 4,0 Prozent. Die Entscheidung fiel jedoch nicht einstimmig. Wegen der weiter gestiegenen Verbraucherpreise hatten sich zwei der zwölf Mitglieder für eine Zinserhöhung ausgesprochen, wie die Notenbank in Washington mitteilte. An den Märkten hatte es bereits im Vorfeld Erwartungen gegeben, die Fed werde sich wenige Tage vor den anstehenden Zwischenwahlen zum US-Kongress mit deutlichen Zins-Signalen eher zurückhalten.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.