Blick auf die iranische Insel Keschm in der Straße von Hormus (Archivbild). (picture alliance / Shotshop / Pawel Opaska)

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP und des "Wall Street Journal" galten die Angriffe iranischen Einheiten, die Boden-Luft-Raketen gegen US-Ziele eingesetzt haben sollen. Auch das iranische Staatsfernsehen meldete Explosionen. Das Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Der Sender Fox News berichtete, die Angriffe seien eine Reaktion auf den Beschuss eines US-Flugzeugs durch den Iran.

US-Präsident Trump hatte zuletzt erklärt, vor den Zwischenwahlen in den USA keine neuen größeren Angriffe auf den Iran anordnen zu wollen. Vizepräsident Vance hatte gestern noch von guten Aussichten auf eine Vereinbarung mit dem Iran gesprochen. Mehrere Medien berichteten zuletzt, die US-Regierung erwäge gemeinsam mit Israel weitere Angriffe gegen den Iran nach der Kongresswahl. Der in Umfragen unpopuläre Iran-Krieg und seine Folgen etwa für die Benzinpreise gelten als Schwachpunkt der Republikaner im Bemühen, ihre Mehrheiten im Kongress zu verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.