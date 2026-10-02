Washington

Diesel aus Russland darf nicht in die Europäische Union importiert werden. (Julius-Christian Schreiner/dpa)

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters drohen die USA im Hintergrund damit, anderenfalls einen Exportstopp von US-Diesel nach Europa zu verhängen. Der Hintergrund sei zudem vielmehr der Wahlkampf von Trump für die Zwischenwahlen im November. Dieser wolle erreichen, dass in den Vereinigten Staaten der Dieselpreis noch vor der Abstimmung deutlich sinkt. Die Treibstoffpreise in den USA sind wegen des Iran-Kriegs stark angestiegen.

Die EU-Kommission berief einem Sprecher zufolge für den Freitagmorgen eine Videokonferenz mit den 27 Mitgliedstaaten zum Umgang mit den Dieselreserven ein.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.