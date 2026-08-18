Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag (IMAGO / Peter Seyfferth)

Betroffen von den Strafmaßnahmen ist zudem ein Anwalt des Gerichts, wie US-Außenminister Rubio mitteilte. Ab Mitte September haben beide Juristen weitgehend keinen Zugang mehr zum US-Finanzsystem.

Die USA kritisieren, dass der Strafgerichtshof in Den Haag auch gegen Regierungsvertreter von Staaten ermittelt, die dessen Zuständigkeit nicht anerkennen wie etwa Israel. Rubio hatte zuletzt angekündigt, die US-Bemühungen zur Schwächung des Gerichts ‌zu verstärken und andere Länder zum Austritt zu bewegen.

Wie Israel sind auch die USA selbst sowie unter anderem China, Russland und die Türkei nicht Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs. Dieser verurteilte das Vorgehen der USA. Damit werde die Rechtsstaatlichkeit untergraben, hieß es in Den Haag.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.