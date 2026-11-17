Jensen Huang, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Nvidia (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Nach Angaben des Handelsministeriums sollen für die Lieferung solcher Chips - etwa nach Malaysia, Singapur, Indonesien und Thailand - künftig Exportlizenzen erforderlich sein. Die Regeln sollen auch verhindern, dass chinesische Firmen die US-Chips in Rechenzentren der betroffenen Länder nutzen können. Für die Betreiber der Rechenzentren gibt es daher auch Vorgaben für die Überprüfung ihrer Kunden. Die chinesische Regierung kritisierte die neuen Regeln als Zwang und Einmischung.

Hintergrund der Anordnung ist auch der Skandal um den US-Chiphersteller Nvidia. Konzernchef Huang war wegen einer Affäre mit einer Topmanagerin der Firma Megaspeed aus Singapur zurückgetreten. Die Frau wird verdächtigt, für China spioniert zu haben. Gegen Megaspeed laufen zudem Ermittlungen wegen der möglichen Weitergabe von US-Chips an China.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.