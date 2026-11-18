Insel Keschm (Anadolu Agency / IMAGO / Omar Zaghloul)

Am Abend griffen US-Kampfflugzeuge einen Raketenstützpunkt der iranischen Revolutionsgarden auf der Insel Keschm in der Straße von Hormus an. Zuvor hatte der Iran eine US-Radaranlage in Bahrain attackiert. Dort befindet sich das Hauptquartier der 5. US-Flotte. Der Angriff konnte abgewehrt werden.

Auch zivile Frachtschiffe waren heute wieder Ziel von Angriffen. Ein Gastanker wurde vor der Küste des Oman von einem Geschoss getroffen und geriet in Brand. Ein weiteres Schiff soll auf eine Seemine gefahren sein. Der Iran blockiert die Meerenge weitgehend. Die USA haben ihrerseits eine Blockade gegen iranische Häfen verhängt.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.