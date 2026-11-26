Die Regierung von US-Präsident Donald Trump plant neue Zölle (Archivbild) (picture alliance / CNP / AdMedia)

Demnach richten sich die Pläne unter anderem gegen ⁠China, Japan, Südkorea und die ⁠Schweiz. Für die EU soll dabei offenbar die in einem Abkommen beider Seiten vereinbarte Zoll-Obergrenze von 15 Prozent eingehalten werden. Auf chinesische Güter hingegen sollen 20 Prozent fällig werden, die zu bereits bestehenden Zöllen von rund 25 Prozent hinzukommen.

Begründet werden die neuen Abgaben mit Subventionen der jeweiligen Handelspartner, die nach Ansicht Washingtons zu Überproduktionen führen und auf diese Weise amerikanische Unternehmen auf dem Weltmarkt benachteiligen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.