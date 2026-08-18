Ausgemusterte Flugzeuge der syrischen Luftwaffe sind auf dem Militärflughafen Abu al-Duhur östlich von Idlib. (Omar Albam/AP/dpa)

Das Außenministerium in Damaskus sprach von einem "eklatanten Verstoß gegen die Souveränität und territoriale Integrität Syriens". Der Angriff bedrohe die Sicherheit und Stabilität in der Region. Der US-Sondergesandte für Syrien, Barrack, verurteilte den israelischen Luftangriff ebenfalls. Es handle sich um eine unnötige Eskalation. Ähnlich äußerte sich die Türkei.

Der Militärflughafen Abu Duhur in der Provinz Idlib ist seit 2012 offiziell außer Betrieb. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurde er kurz vor dem Angriff von einer türkischen Militärdelegation besucht. Die Türkei gilt als Verbündeter der Übergangsregierung.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.