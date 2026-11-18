US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und die amtierende Präsidentin Venezuelas, Delcy Rodriguez im Präsidentenpalast Miraflores. (Uncredited / Miraflores presidenti / Uncredited)

US-Verteidigungsminister Hegseth sagte bei einem Besuch in Caracas, es gehe um die Wiederbelebung der Verteidigungspartnerschaft. Nach Angaben von Venezuelas Übergangspräsidentin Rodríguez sollen die Ausbildung, die Ausrüstung und der Zugang zu neuen Technologien für die venezolanischen Streitkräfte gestärkt werden. Hegseth lobte die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Drogenhandel und kriminelle Netzwerke.

Die USA hatten im Januar den linksnationalistischen venezolanischen Präsidenten Maduro gefangengenommen und in die USA gebracht. Seine Stellvertreterin Rodríguez wurde zur Interims-Staatschefin ernannt. Die Oppositionsparteien fordern baldige Wahlen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.