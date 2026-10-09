Internationaler Strafgerichtshof

Der internationale Strafgerichtshof (IMAGO / Peter Seyfferth)

Außenminister Rubio erklärte, Transaktionen mit dem Gericht würden verboten. Entweder der Gerichtshof stelle seine Drohungen gegen die USA ein oder man werde dafür sorgen, dass der Gerichtshof nicht länger existiere. Washington wirft dem Gericht vor, Amerikaner sowie Israelis rechtswidrig wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen zu verfolgen. Bereits im Februar 2025 hatten die USA als Reaktion auf Haftbefehle gegen israelische Politiker Sanktionen verhängt.

Die Verkündung der neuen US-Sanktionen erfolgte wenige Stunden nach der Auszeichnung der ehemaligen Richterin am Internationalen Strafgerichtshof Navi Pillay mit dem Friedensnobelpreis. Die Entscheidung dazu soll jedoch schon älter sein.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.