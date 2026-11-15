In den USA nehmen die Masernfälle zu. (Julio Cortez/AP/dpa)

Wie Medien übereinstimmend berichten, sieht eine Expertenkommission der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation PAHO die Voraussetzungen für den Erhalt des Status nicht mehr erfüllt. Eine offizielle Bekanntgabe wird in den kommenden Tagen erwartet.

Laut der Weltgesundheitsorganisation gilt ein Land als masernfrei, wenn es keine kontinuierlichen Übertragungsketten gibt. In den USA breitet sich die Krankheit seit Anfang vergangenen Jahres wieder stärker aus. Nach Angaben von US-Gesundheitsbehörden haben sich die Infektionen in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Fachleute führen die Ausbrüche auf sinkende Impfquoten infolge der skeptischen Haltung von Gesundheitsminister Kennedy und der Verbreitung von Fehlinformationen zurück.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.