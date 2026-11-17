Die Zahl der Maserninfektionen bei Kindern und Erwachsenenin den USA steigt an (Archivbild). (picture alliance / ANP / Emiel Muijderman)

Das entschied eine Expertenkommission, wie die Panamerikanische Gesundheitsorganisation PAHO mitteilte. Sie bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Grund für die Entscheidung ist, dass ein Masernvirusstamm seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen innerhalb der USA übertragen wurde.

Seit Anfang 2025 kommt es in den Vereinigten Staaten immer wieder zu großen Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit. Experten führen dies vor allem auf sinkende Impfquoten zurück. Wie die PAHO weiter mitteilte, werden auch Mexiko und Bolivien nicht mehr als masernfrei eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.