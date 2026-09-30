Die letzten US-Soldaten verlassen den Irak. (Archivbild) (dpa | Ameer Al Mohammedaw)

Der geordnete Abzug markiere das - Zitat - "Ende einer sehr teuren Exkursion in die Hölle", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Entwicklung stelle einen Erfolg für die USA und den Irak dar und sei Zeichen des Sieges über die Terrorgruppe Islamischer Staat.

US-Truppen waren zunächst 2003 in den Irak einmarschiert, um Machthaber Saddam Hussein zu stürzen. Sie zogen sich 2011 zurück; doch drei Jahre später bat der Irak die USA um Unterstützung gegen den IS. 2024 einigten sich Washington und Bagdad darauf, diesen Einsatz zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.