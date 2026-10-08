Flugzeugträger

Medienberichten zufolge war das Kriegsschiff 265 Tage lang ohne Hafenaufenthalt unterwegs, unter anderem im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Berichte über Versorgungsengpässe, Probleme mit der Wasserversorgung, verstopfte Toiletten und eine wachsende Belastung der Besatzung sorgten für Schlagzeilen. Einige Besatzungsmitglieder sollen nach Angaben ihrer Angehörigen versucht haben, über Bord zu springen. Das US-Militär wies die Vorwürfe zurück.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.