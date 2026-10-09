Flugzeugträger
"USS Abraham Lincoln" nach monatelangem Einsatz zurück in den USA

Der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" ist nach einem monatelangen Einsatz in seinen Heimathafen San Diego an der US-Westküste zurückgekehrt.

    Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln. An Deck stehen Matrosen. Flaggen der USA sind gehisst.
    Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln ist zurück in seinem Heimathafen in Kalifornien. (AP Photo / Gregory Bull )
    Medienberichten zufolge war das Kriegsschiff 265 Tage lang ohne Hafenaufenthalt unterwegs, unter anderem im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Berichte über Versorgungsengpässe, Probleme mit der Wasserversorgung, verstopfte Toiletten und eine wachsende Belastung der Besatzung sorgten für Schlagzeilen. Einige Besatzungsmitglieder sollen nach Angaben ihrer Angehörigen versucht haben, über Bord zu springen. Das US-Militär wies die Vorwürfe zurück.
    Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.