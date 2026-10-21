Kämpfer der Tigray People's Liberation Front (TPLF) im Norden Äthiopiens. (picture alliance / AP Photo / Ben Curtis)

Fragiles Friedensabkommen

Die Kämpfe in der Region Tigray waren Ende September erneut aufgeflammt. Die Regionalregierung warf der Zentralregierung einen Angriff auf Tigray vor und sprach von einem "Verteidigungskampf". Die Regierung in Addis Abeba wiederum macht die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) für Angriffe auf Armeestellungen in den Nachbarregionen Afar und Amhara verantwortlich. Die neue Gewalt gefährdet das ohnehin fragile Friedensabkommen von 2022.

Van Aken: "Mehr als ein inneräthiopischer Konflikt"

Nach Einschätzung van Akens geht es dabei längst nicht mehr nur um einen inneräthiopischen Konflikt. Eine wichtige Rolle spielten Macht- und Einflussfragen rund um das Rote Meer und das Horn von Afrika. In diesem Zusammenhang verwies der Linken-Politiker auch auf die Konflikte im Sudan und im Jemen sowie auf die Interessen der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens.

Van Aken kritisierte in diesem Zusammenhang die Bundesregierung. Zahlreiche Vereinbarungen des Friedensabkommens seien bis heute nicht umgesetzt worden. Deutschland müsse sich stärker dafür einsetzen, dass die Abmachungen eingehalten werden.

Die äthiopische Regierung hatte Mitte Oktober angekündigt, in Tigray für zunächst sechs Monate eine Übergangsverwaltung einzusetzen. Diese solle die Voraussetzungen für freie und transparente Wahlen schaffen. Die Regierung von Ministerpräsident Ahmed wirft der TPLF vor, die jüngsten Kämpfe ausgelöst zu haben.

Im Krieg zwischen der äthiopischen Armee und der TPLF von 2020 bis 2022 wurden nach Schätzungen der Afrikanischen Union mehr als 600.000 Menschen getötet. Millionen Menschen wurden vertrieben oder flohen ins Ausland.

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Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.