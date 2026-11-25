Die Linke-Politikerin Vanessa Emde (Jens Kalaene/dpa)

Die Rede ist auch von einem Vertrauensverlust. Die Personalie belastet seit Wochen die Regierungsbildung von Linken, Grünen und SPD in Berlin. Im Zentrum stehen Emdes Haltung im Nahostkonflikt und der Vorwurf des Antisemitismus mit der Begründung, sie ziehe das Existenzrecht Israels in Zweifel. Die SPD hatte den Ausschluss aus der Fraktion als eine Bedingung für das Zustandekommen einer rot-grün-roten Koalition genannt.

Emde kritisierte die Entscheidung und sprach von einer Zäsur für die Linke. Die Fraktion sei offensichtlich unter dem Druck von SPD, Grünen und einer medialen Hetzkampagne" eingebrochen. Die Berliner SPD-Landesvorsitzenden Krach und König begrüßten den Ausschluss. Es sei gut, dass die Linke jetzt für Klarheit gesorgt habe. Ähnlich äußerte sich der Fraktionschef der Berliner Grünen, Graf. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sagte, dies sei nur ein erster Schritt. Eine Koalition aus Linken, Grünen und SPD müsse nun zeigen, dass sie willens sei, Antisemitismus wirksam zu bekämpfen.

Protest gegen eigene Parteiführung

Den Antrag zum Ausschluss der 45-Jährigen hatte die Fraktionsspitze vor einer Woche gestellt. Nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus hatte sie zunächst wie alle übrigen Linke-Abgeordneten eine Erklärung der Fraktion zum Thema Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens unterschrieben, distanzierte sich aber kurz darauf öffentlich davon. Am Rande eines Linke-Parteitages am 31. Oktober demonstrierte sie dann gegen den Kurs der Parteiführung, statt als Delegierte am Parteitag teilzunehmen. Eine Aufforderung der Parteispitze vor rund zwei Wochen, ihr Mandat aufzugeben, lehnte Emde ab.

Direktmandat nicht betroffen

Die Linke hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September gewonnen, Emde war dabei erstmals ins Landesparlament eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat im Wahlkreis Neukölln, im Wahlkampf hatte sie vor allem auf Solidarität mit den Palästinensern gesetzt.

Emde bekommt somit auch künftig als Abgeordnete 8.161 Euro pro Monat und hat etwa die Möglichkeit, parlamentarische Anfragen an den Senat zu stellen sowie zumindest in begrenztem Umfang bei Plenarsitzungen zu sprechen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.