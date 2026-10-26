Mehr Jugendliche greifen inzwischen zu Vapes statt zu normalen Zigaretten. (Symbolbild) (Liliia Rudchenko / IMAGO / Depositphotos)

Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Verweis auf eine Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK. So hat fast jeder fünfte Schüler zwischen 15 und 17 Jahren angegeben, in einem Zeitraum der vergangenen 30 Tage mindestens einmal Einweg-E-Zigaretten geraucht zu haben. Bei normalen Tabak-Zigaretten seien es 17 Prozent gewesen. E-Zigaretten, auch Vapes genannt, sind Geräte, mit denen sich Nikotin oder andere Substanzen als Dampf inhalieren lassen.

DAK-Chef Storm begrüßte die jüngste Tabaksteuererhöhung der Bundesregierung, die auch das Vapen verteuert, als wichtigen ersten Schritt für mehr Kinder- und Jugendschutz. Zugleich forderte er ein Verbot von Aromen wie Mango oder Menthol, die das Vapen attraktiv machten.

Für den DAK-"Präventionsradar" werden regelmäßig Kinder und Jugendliche ab Schulklasse 5 zu ihrem Gesundheitsverhalten befragt. Die DAK ist mit 5,4 Millionen Versicherten die drittgrößte Krankenkasse Deutschlands.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.