Prinz Harry und Herzogin Meghan. (Archivbild) (picture alliance | empics | Yui Mok)

Der 82-Jährige wurde im Bundesstaat Florida angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ein Richter entschied, dass er in seine Unterkunft, ein Seniorenheim, zurück darf. Dort werde er unter Hausarrest gestellt und elektronisch überwacht. In Kalifornien seien fast 80 Gegenstände, darunter Dias und Negativfilme, beschlagnahmt worden. Markle äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.

Im Oktober wurden in seinem früheren Haus auf den Philippinen Darstellungen von sexueller Gewalt an Kindern gefunden. Der philippinische Innenminister Remulla sprach von bisher 7.500 sichergestellten Fotos und einem Video. Die abgebildeten Mädchen und Jungen stammten aus Asien, Lateinamerika und Europa. Remulla bezeichnete das Material als "besonders verstörend". Markle wies die Vorwürfe zurück. - Er ist auch Schwiegervater der Nummer 5 in der britischen Thronfolge, Prinz Harry. Harry ist der Sohn des Staatsoberhaupts König Charles.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.