Knoten in der Lunge entfernt

Papst Leo XIV. (Archivbild) (picture alliance / Zumapress.com / Alessia Giuliani)

Es ist das erste bekannte größere gesundheitliche Problem des 71-Jährigen seit seinem Amtsantritt vor 17 Monaten. ⁠Der ⁠Papst hatte ⁠am Sonntag erklärt, der Knoten in der Lunge sei bei ⁠einer Untersuchung frühzeitig entdeckt worden. Geplant ⁠ist, dass Leo etwa ‌eine Woche zur Erholung in der Klinik bleibt.

Der aus den USA stammende Papst plant für den 6. November seine nächste große Reise. Er will Uruguay, Argentinien und Peru besuchen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.