Knoten in der Lunge entfernt
Vatikan: Papst Leo XIV. erfolgreich operiert

Papst Leo XIV. hat nach Angaben des Vatikans einen chirurgischen Eingriff ‌zur ⁠Entfernung eines Knotens an ⁠der Lunge gut überstanden. Die Operation im Gemelli-Krankenhaus in Rom sei erfolgreich und nach Plan verlaufen,

    Papst Leo sitzt bei einer Pressekonferenz im Vatikan vor einem Mikrofon. Vor ihm schmücken Blumen das Rednerpult.
    Papst Leo XIV. (Archivbild) (picture alliance / Zumapress.com / Alessia Giuliani)
    Es ist das erste bekannte größere gesundheitliche Problem des 71-Jährigen seit seinem Amtsantritt vor 17 Monaten. ⁠Der ⁠Papst hatte ⁠am Sonntag erklärt, der Knoten in der Lunge sei bei ⁠einer Untersuchung frühzeitig entdeckt worden. Geplant ⁠ist, dass Leo etwa ‌eine Woche zur Erholung in der Klinik bleibt.
    Der aus den USA stammende Papst plant für den 6. November seine nächste große Reise. Er will Uruguay, Argentinien und Peru besuchen.
    Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.