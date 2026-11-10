Maschinenbau-Gipfel in Berlin

VDMA-Präsident Bertram Kawlath (IMAGO / Eventpress / Jeremy Knowles)

Verbandspräsident Kawlath sagte in Berlin, man sei fassungslos über die Streitigkeiten in der Regierung, die die drängenden Reformen immer wieder blockierten. Fassungslos sei man zudem über den sichtbar werdenden Abstieg des Standorts Deutschland.

Konkret warf Kawlath der schwarz-roten Koalition eine Blockade bei der Arbeitsmarktreform, eine ausufernde Bürokratie und ⁠eine ⁠zu hohe Steuerlast vor. Zudem forderte er ein entschlosseneres Vorgehen gegen unfairen Wettbewerb aus China.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist nach eigenen Angaben größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland. Die Zahl der Beschäftigten in den Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitenden sei zuletzt jedoch auf gut 970.000 gesunken.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.