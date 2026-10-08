Anklage in den USA

Inhaftiert in New York: Venezuelas Präsident Maduro und seine Frau (Archivfoto vom 5. Januar 2026). (picture alliance / abaca / CNP / ABACA)

Die Justiz wirft den beiden vor, dafür verantwortlich zu sein, dass mehr als ein Dutzend US-Bürger unrechtmäßig inhaftiert und gefoltert wurden. Maduro stand von 2013 bis zum Januar dieses Jahres an der Spitze einer sozialistischen Regierung in Venezuela. Er und seine Frau wurden von US-Spezialkräften gefangengenommen und in die Vereinigten Staaten gebracht. Kritiker sprechen von einem Verstoß gegen das Völkerrecht.

Die US-Justiz hat das Ehepaar bereits unter anderem wegen des Vorwurfs des "Drogenterrorismus" angeklagt. Maduro soll sein Amt als Präsident über Jahre dazu genutzt haben, den Schmuggel von Tausenden Tonnen Kokain in die USA zu ermöglichen. Sowohl er als auch seine Frau weisen die Vorwürfe zurück. Der Prozess gegen die beiden soll im Juni des kommenden Jahres beginnen.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.