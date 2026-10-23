Erste Proteste seit fast zwei Jahren
Venezuela: Tausende Menschen fordern freie Wahlen

In Venezuela hat es die ersten landesweiten Proteste der Opposition seit fast zwei Jahren gegeben.

    Demonstranten halten bei einer Kundgebung Fotos der venezolanischen Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado hoch. (Foto: Federico PARRA / AFP)
    Erstmals seit zwei Jahren: Demonstration in Caracas für freie Wahlen (AFP / FEDERICO PARRA)
    Tausende Menschen forderten in der Hauptstadt Caracas und an anderen Orten freie Wahlen sowie die Freilassung von mehr als 300 politischen Gefangenen. Zu den Kundgebungen aufgerufen hatte die Bewegung "Vente Venezuela" der im Exil lebenden Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Machado.
    Venezuela wird seit der Gefangennahme des damaligen Präsidenten Maduro durch US-Spezialkräfte Anfang des Jahres kommissarisch von dessen früherer Stellvertreterin Rodriguez regiert. Sowohl Rodriguez als auch US-Präsident Trump ‌hatten Wahlen in Venezuela in Aussicht gestellt, bislang jedoch keinen Termin genannt.
    Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.