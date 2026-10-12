Niveau des Vorjahres

Besucherinnen und Besucher der Frankfurter Buchmesse (picture alliance/dpa | Andreas Arnold)

Insgesamt kamen den Angaben zufolge rund 117.000 Privatbesucher und 119.000 Fachbesucher. Weiter verzeichnet die Statistik 4.000 Aussteller und mehr als 3.800 Veranstaltungen. Für Buchmessen-Direktor Juergen Boos war es nach 21 Jahren im Amt die letzte Messe. Neuer Chef wird der Verlagsmanager Joachim Kaufmann.

Im kommenden Jahr findet die Frankfurter Buchmesse vom 6. bis 10. Oktober statt. Unter dem Motto "Astros de Tierra" ("Sterne der Erde") wird sich dann Chile als Ehrengast präsentieren.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.