Sozialticket für Nahverkehr

Deutschlandticket auf dem Smartphone (picture alliance / dts-Agentur )

Die Kürzung der Landesförderung sei eine Sparmaßnahme auf Kosten der Ärmsten im Land, erklärte das "Bündnis sozialverträgliche Mobilitätswende". Der sogenannte "Hessenpass mobil" berechtigt Personen mit geringem Einkommen, das Deutschlandticket reduziert zu kaufen. Der Preis werde nun von 44 auf mehr als 57 Euro steigen. Das sei mehr, als in der Grundsicherung für Mobilität vorgesehen sei, erklärte das Bündnis.

Auch die Grünen im Landtag in Wiesbaden kritisierten die Streichung der hessischen Landesregierung aus SPD und CDU. Ausgerechnet bei den Menschen, die ohnehin jeden Euro zwei Mal umdrehen müssten, werde gekürzt. Hintergrund sind Beratungen über den hessischen Haushalt 2027.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.