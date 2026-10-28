Das zeigen Daten der GfK-Marktforscher und des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen für November. Wachsende Inflationssorgen und verhaltene Einkommensaussichten bremsten die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen, auch wenn die Sparneigung etwas sinke, hieß es. Auch der Tankrabatt sorge offenbar nicht für die erhoffte Erleichterung. Es zeichne sich lediglich eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau ab, nicht aber eine Verbesserung, erklärten die Experten.
Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.