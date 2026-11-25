Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Westen und Norden gebietsweise sonnige Abschnitte. Sonst überwiegend bewölkt. In der Südosthälfte zeitweise leichter Schneegriesel, in Südostbayern etwas Schneefall. Minus 3 bis plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.