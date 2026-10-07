Die Vorhersage:
Verbreitet heiter. Im Norden und später auch im Westen dichtere Wolken, mitunter etwas Regen. Höchstwerte im Norden 17 bis 22, sonst 20 bis 26 Grad. Morgen bewölkt mit Regen. In der Nordwesthälfte im Tagesverlauf Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Temperaturen 13 bis 21 Grad, mit den höheren Werten im Osten.
Verbreitet heiter. Im Norden und später auch im Westen dichtere Wolken, mitunter etwas Regen. Höchstwerte im Norden 17 bis 22, sonst 20 bis 26 Grad. Morgen bewölkt mit Regen. In der Nordwesthälfte im Tagesverlauf Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Temperaturen 13 bis 21 Grad, mit den höheren Werten im Osten.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag von Nordwesten Richtung Donau ausweitender Regen. Im Südosten lange Zeit heiter. 12 bis 17 Grad.
Am Freitag von Nordwesten Richtung Donau ausweitender Regen. Im Südosten lange Zeit heiter. 12 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.