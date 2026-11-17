Die Vorhersage:
Meist bedeckt und Richtung Nordosten ziehender Regen. Im Westen und Süden aufgelockert bewölkt mit Schauern. Höchstwerte in der Nordosthälfte 4 bis 10, sonst 10 bis 17 Grad. Morgen wechselnd, teils auch stark bewölkt mit Schauern. Temperaturen 9 bis 15 Grad.
Meist bedeckt und Richtung Nordosten ziehender Regen. Im Westen und Süden aufgelockert bewölkt mit Schauern. Höchstwerte in der Nordosthälfte 4 bis 10, sonst 10 bis 17 Grad. Morgen wechselnd, teils auch stark bewölkt mit Schauern. Temperaturen 9 bis 15 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag verbreitet Regen. 5 bis 14 Grad.
Am Donnerstag verbreitet Regen. 5 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.