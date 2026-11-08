Die Vorhersage:
Stark bewölkt oder trüb, örtlich etwas Regen, im Osten dichte Nebelfelder. Im Tagesverlauf im äußersten Südwesten und Süden sowie ganz im Osten größere Aufheiterungen. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Morgen nach oft trübem Tagesbeginn sonnige Abschnitte. In Küstennähe stark bewölkt, im Südwesten später einsetzender Regen. Temperaturen 5 bis 12 Grad.
Stark bewölkt oder trüb, örtlich etwas Regen, im Osten dichte Nebelfelder. Im Tagesverlauf im äußersten Südwesten und Süden sowie ganz im Osten größere Aufheiterungen. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Morgen nach oft trübem Tagesbeginn sonnige Abschnitte. In Küstennähe stark bewölkt, im Südwesten später einsetzender Regen. Temperaturen 5 bis 12 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag bewölkt oder neblig-trüb, im Süden zeitweise Regen. 5 bis 12 Grad.
Am Dienstag bewölkt oder neblig-trüb, im Süden zeitweise Regen. 5 bis 12 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.