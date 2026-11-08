Wetter
Verbreitet stark bewölkt oder trüb, örtlich etwas Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Eine Hochdruckzone über Osteuropa bestimmt in weiten Teilen Deutschlands das Wetter. Im Südwesten macht sich schwacher Tiefdruckeinfluss mit feuchteren Luftmassen bemerkbar, die sich langsam nordwärts ausbreiten.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Stark bewölkt oder trüb, örtlich etwas Regen, im Osten dichte Nebelfelder. Im Tagesverlauf im äußersten Südwesten und Süden sowie ganz im Osten größere Aufheiterungen. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Morgen nach oft trübem Tagesbeginn sonnige Abschnitte. In Küstennähe stark bewölkt, im Südwesten später einsetzender Regen. Temperaturen 5 bis 12 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag bewölkt oder neblig-trüb, im Süden zeitweise Regen. 5 bis 12 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.