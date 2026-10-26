Die Vorhersage:
Wechselnd bewölkt, im Norden und Nordosten noch einzelne Schauer. Gegen Abend im äußersten Westen aufkommender leichter Regen. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen im Norden anfangs noch gebietsweise etwas Regen. Sonst nach Auflösung einzelner Nebel- und Hochnebelfelder überwiegend heiter. Temperaturen 14 bis 19, im Südwesten und Süden bis 21 Grad.
Wechselnd bewölkt, im Norden und Nordosten noch einzelne Schauer. Gegen Abend im äußersten Westen aufkommender leichter Regen. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen im Norden anfangs noch gebietsweise etwas Regen. Sonst nach Auflösung einzelner Nebel- und Hochnebelfelder überwiegend heiter. Temperaturen 14 bis 19, im Südwesten und Süden bis 21 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch verbreitet wechselnd wolkig mit Aufheiterungen und nur vereinzelt leichte Schauer. 12 bis 17 Grad.
Am Mittwoch verbreitet wechselnd wolkig mit Aufheiterungen und nur vereinzelt leichte Schauer. 12 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.