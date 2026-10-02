Ruhrgebiet

Blaulicht bei Nacht (dpa / Julian Stratenschulte)

Spezialeinsatzkräfte nahmen die Männer in Unna und Hagen fest. Die Maßnahmen erfolgten nach dem Hinweis eines Nachrichtendienstes. Die Polizei stimmte sich nach eigenen Angaben vor dem Einsatz mit dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen sowie weiteren Sicherheitsbehörden ab.

Bei den Verdächtigen handele es sich um einen 33-jährigen Deutschen aus Münster, der in Unna lebe, sowie um zwei Syrer im Alter von 20 und 24 Jahren aus Hagen. Zu den Plänen der Männer machten die Ermittler bisher keine Angaben.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.