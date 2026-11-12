Tarifverhandlungen

Verdi kündigt für nächste Woche landesweite Streiks bei privaten Banken an. (picture alliance / NurPhoto / Ying Tang)

Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, dass die Warnstreiks vom 16. November an "bundesweit" ausgeweitet würden. Der Auftakt soll demnach in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sein. Mit den Warnstreiks soll vor der dritten Verhandlungsrunde der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden.

Die Arbeitgeber hatten zuletzt angeboten, die Tarifgehälter in zwei Stufen um insgesamt 4,2 Prozent anzuheben - allerdings erst ab Mitte 2027 und bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Verdi fordert sechs Prozent mehr Geld für die rund 150.000 Beschäftigten, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.