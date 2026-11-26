Verdi fordert eine bessere Bezahlung der Beschäftigten und wirft Amazon zudem vor, die Arbeit von Gewerkschaften einzuschränken. Der Streiktag ist in einen weltweiten Aktionstag des internationalen Dachverbands UNI Global eingebettet.
Der Aufruf gilt in Deutschland unter anderem für die Standorte Leipzig, Dortmund, Kassel und Achim.
Der Warnstreik fällt zudem auf den sogenannten "Black Friday". An dem aus den USA stammenden Aktionstag werben Händler auch auf Amazon mit besonderen Angeboten.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.