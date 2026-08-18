Tarifverhandlungen
Verdi ruft zu Warnstreiks an sechs Seehäfen auf

An sechs deutschen Seehäfen haben 24-stündige Warnstreiks begonnen.

    Container werden am Container Terminal Altenwerder (CTA) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) gelagert und verladen.
    Mehrere Container werden am Hamburger Hafen verladen. (Christian Charisius/dpa)
    Betroffen sind die Häfen Hamburg, Bremerhaven und Bremen sowie in Niedersachsen Wilhelmshaven, Emden und Brake. Hintergrund sind Tarifverhandlungen. 
    Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 11.000 Beschäftigten in den Häfen 8,2 Prozent höhere Stundenlöhne als bislang, bei einer Laufzeit von einem Jahr. Ein Angebot der Arbeitgeber wurde abgelehnt. Sie boten einen Anstieg der Löhne um 5,1 Prozent bei einer Laufzeit von 19 Monaten.
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.