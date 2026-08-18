Betroffen sind die Häfen Hamburg, Bremerhaven und Bremen sowie in Niedersachsen Wilhelmshaven, Emden und Brake. Hintergrund sind Tarifverhandlungen.
Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 11.000 Beschäftigten in den Häfen 8,2 Prozent höhere Stundenlöhne als bislang, bei einer Laufzeit von einem Jahr. Ein Angebot der Arbeitgeber wurde abgelehnt. Sie boten einen Anstieg der Löhne um 5,1 Prozent bei einer Laufzeit von 19 Monaten.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.