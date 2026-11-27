Ein Eilantrag gegen die Programmreform ist unzulässig. (Deutschlandradio)

Gegen die Ablehnung eines Eilantrags durch das Verwaltungsgericht Köln legte er nach eigenen Angaben Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster ein. Zugleich sei eine Zwischenverfügung beantragt worden: Die sieben betroffenen Fachsendungen sollen demnach auf ihren Sendeplätzen bleiben, bis das Oberverwaltungsgericht entschieden hat, wie der Verein in Köln mitteilte. Der Programmwechsel beim Deutschlandfunk ist für Montag geplant.

Das Verwaltungsgericht Köln hatte entschieden, dass ein einzelner Beitragszahler die Einstellung von Radiosendungen nicht durch gerichtlichen Eilrechtsschutz verhindern könne. Geklagt hatte der CDU-Politiker und ehemalige DDR-Bürgerrechtler Günter Nooke als Präsident des Vereins Informationsqualität. Der Verein unterstützt unter anderem Musterverfahren zur Einhaltung der Rundfunkrechtsordnung.

Für Montag geplante Programmreform des Deutschlandfunks sieht die Einstellung mehrerer Sendungen vor

Der Verein argumentiert, das Deutschlandradio müsse zuerst die gesetzlich vorgeschriebenen Prüf- und Darlegungsverfahren durchlaufen. Bevor das Deutschlandradio diese Leistungsanalyse nicht vorgenommen habe, dürfe es das Programm des Deutschlandfunks nicht ändern. Der sogenannte Reformstaatsvertrag, der am 1. Dezember 2025 in Kraft trat, schreibt vor, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio ihre Angebote regelmäßig überprüfen. Das Verwaltungsgericht habe nicht geprüft, ob die Pflicht erfüllt sei, erklärte der Verein. Dem Oberverwaltungsgericht liege damit zunächst die Frage vor, wer die Einhaltung der neuen Kontrollvorschriften einfordern kann.

Die Programmreform des Deutschlandfunks sieht unter anderem die Einstellung zahlreicher, bisher von Fachredaktionen verantwortete Sendungen eingestellt, darunter "Büchermarkt", "Tag für Tag", "Forschung aktuell" und "@mediasres". Stattdessen sollen die Informationsmagazine verlängert werden. Der Verein Informationsqualität erklärte, das Oberverwaltungsgericht sei gebeten, noch vor Montag zu entscheiden, ob die Sendungen bis zur Beschwerdeentscheidung auf ihren Sendeplätzen bleiben.

deutschlandfunk. Über die geplanten Änderungen unseres Programms können Sie sich im Internet informieren, und zwar auf der Seite: mehr de . [AZ: 6 L 2470/26]

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.