Arbeiter im Schlachthof (picture alliance / Bildagentur-online / AGF-Foto)

Der Verein "Würde und Gerechtigkeit" erklärte, aktuell würden Rumänen und Bulgaren ersetzt durch Vietnamesen und Inder. Der Vereinsvorsitzende Kossen sagte, da Menschen aus Drittstaaten nur über befristete Arbeitsvisen verfügten, könne man sie schnell wieder loswerden. Er sprach von "Menschenhandel zum Zweck von Arbeitsausbeutung". Kossen kritisierte auch die Arbeitsbedingungen in anderen Branchen wie Logistik, Gebäudereinigung und Bauwirtschaft. Er forderte mehr Kontrollen sowie eine konsequentere Verfolgung von Ausbeutung.

Der Verein Aktion "Würde und Gerechtigkeit" äußerte sich zum heutigen Welttag für menschenwürdige Arbeit.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.